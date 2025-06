Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht-Stadthagen-Windmühlenstraße 25

Stadthagen (ots)

(KER) Am Samstag den 14.06.25, in der Zeit von 18:00 bis Sonntag 00:15 Uhr, stelle ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW, ein silberfarbenes BMW 3er Sportcoupe, in der Windmühlenstraße, in Stadthagen, am rechten Fahrbahnrand, vor der Hausnummer 25, ab. Bei der Windmühlenstraße, handelt es sich um eine Einbahnstraße. Als er gg. 00:15 Uhr zu seinem Wagen kam, stellte er starke Beschädigungen an der linken, also der Straße zugewandten Seite, fest. Anhand der Spurenlage scheint es, dass ein KFZ die Windmühlenstraße in entgegengesetzter Richtung befahren hat und mit dem PKW des Geschädigten kollidiert ist. Sachdienliche Hinweise, nimmt das PK Stadthagen unter 05721/98220 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

