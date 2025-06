POL-NI: Verkehrsunfall

Rinteln (ots) - (Thi) Am Freitag den 13.06.2025 ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Unfall auf der Bahnhofstraße in Rinteln. Eine 64-Jährige aus Rinteln befuhr mit ihrem Pedelec die Weserbrücke in Rinteln stadtauswärts auf dem dort geteilten Geh- und Radweg. Dort begegnete ihr ein bislang unbekannter Rennradfahrer mit dem sie am linken Fuß zusammenstieß, zu Fall kam und verletzte sich schwer. Die 64-Jährige befindet ...

