POL-ANK: Polizei sucht Zeugen - mehrere Jagdwaffen entwendet

Wolgast (ots) - In den Abendstunden des 06.05.2025 kam es in der Makarenkostraße in Wolgast zu einem gemeinsamen Polizeieinsatz des Polizeireviers Wolgast und der Bereitschaftspolizei. Grund hierfür waren Kontrollen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Im Rahmen des Einsatzes haben die Beamten einen vermeintlichen Drogenhandel beobachten können. In Anschluss an diesen wurde der Käufer durch die Beamten ...

mehr