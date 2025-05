Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Durchsuchungserfolg im Kampf gegen Drogen

Wolgast (ots)

In den Abendstunden des 06.05.2025 kam es in der Makarenkostraße in Wolgast zu einem gemeinsamen Polizeieinsatz des Polizeireviers Wolgast und der Bereitschaftspolizei. Grund hierfür waren Kontrollen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Im Rahmen des Einsatzes haben die Beamten einen vermeintlichen Drogenhandel beobachten können. In Anschluss an diesen wurde der Käufer durch die Beamten kontrolliert. Hierbei bestätigte sich der Verdacht, dass dieser zuvor in den Besitz von Betäubungsmitteln kam. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.

In weiterer Folge fokussierten sich die polizeilichen Maßnahmen auf den tatverdächtigen Verkäufer. Durch die Staatsanwaltschaft Stralsund wurde die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen angeordnet. Im Rahmen der Durchsuchung konnten diverse Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, Verpackungsmaterial sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich beschlagnahmt werden. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

