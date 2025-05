Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Betrunkener fährt mit Moped zum Schnaps kaufen

Mesekenhagen (ots)

Am 06.05.2025 erhielt die Polizei gegen 19:00 Uhr über den Notruf Kenntnis von einer Trunkenheitsfahrt in der Gemeinde Mesekenhagen. Eine Mitarbeiterin eines Ladengeschäftes meldete, dass sich ein betrunkener Mann in ihrem Geschäft befände und Alkohol kaufen wollte. Im Anschluss habe er angefangen zu randalieren. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ der 63-jährige Deutsche die Örtlichkeit mit seinem Moped. An seiner Wohnanschrift konnte er dann jedoch von den Beamten festgestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 3,3 Promille. Nun erwartet den Mopedfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Im Ladengeschäft entstand kein Schaden.

