POL-F: 250507- 0489 Frankfurt- Offenbach: Vermisste Person

Frankfurt (ots) - (bo) Dienstagnacht (06. Mai 2025) kam es in Sachsenhausen zu Einbrüchen in einer Apotheke und einem Getränkemarkt. Die Polizei nahm einen Mann fest. Nach ersten Erkenntnissen hebelten zwei Tatverdächtige gegen 00:05 Uhr in der "Mörfelder Landstraße" eine Holztür zu einer Apotheke auf. Sie ...

