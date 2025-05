Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250507 - 0487 Frankfurt-Sachsenhausen: Täterfestnahme nach Einbruch in Apotheke und Getränkemarkt - Zeugenaufruf

(bo) Dienstagnacht (06. Mai 2025) kam es in Sachsenhausen zu Einbrüchen in einer Apotheke und einem Getränkemarkt. Die Polizei nahm einen Mann fest.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten zwei Tatverdächtige gegen 00:05 Uhr in der "Mörfelder Landstraße" eine Holztür zu einer Apotheke auf. Sie gelangten in einen Lagerraum, jedoch nicht in die Apotheke. Dadurch wurde ein Alarm ausgelöst, der die Polizei auf den Plan brachte. Die beiden Tatverdächtigen begaben sich unmittelbar nach der Alarmauslösung zu einem nahegelegenen Getränkemarkt "Unter den Buchen" und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt in das Objekt. Dies beobachtete ein Zeuge und informierte die inzwischen eingetroffene Polizei. Beim Erblicken der Beamten flüchteten die beiden Tatverdächtigen aus dem Hintereingang. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 34-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei ihm stellten die Beamten Diebesgut und Aufbruchswerkzeug sicher. Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, 20-30 Jahre alt, 180-185 cm groß, 3-Tage-Bart, trug einen weißen enganliegenden Kapuzenpulli mit Zugbändern, eine helle Cargohose mit abgesetzten Taschen, Sneaker

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder zu den Tätern geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

