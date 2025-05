Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250507- 0488 Frankfurt- Sachsenhausen: Festnahme eines Hehlers

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagabend (06. Mai 2025) nahm die Polizei einen Mann fest, der vermutlich gestohlene Ware über eine Onlineplattform zum Kauf anbot.

Ein aufmerksamer Frankfurter meldete der Polizei, dass er ein vermutlich gestohlenes Tablet über einen privaten Onlinehandel erworben habe. Dies habe er bei dem späteren Versuch, das Gerät in Betrieb zu nehmen, festgestellt.

Er ließ sich hierdurch nicht lumpen und vereinbarte einen weiteren Kauf beim selben Verkäufer. Dieses Mal wartete allerdings auch eine Polizeistreife an der vereinbarten Örtlichkeit in der Frankensteiner Straße. Diese nahm den sichtlich überraschten 35- jährigen Tatverdächtigen fest und stellte bei ihm zwei weitere, vermutlich gestohlene, Tablets sicher.

Diese sollten anscheinend an den Anzeigenden und an einen weiteren Käufer veräußert werden, welcher ebenfalls an der vereinbarten Örtlichkeit erschien.

Eine anschließend bei dem 35- Jährigen angeordnete Wohnungsdurchsuchung förderte weitere technische Geräte im niedrigen zweistelligen Bereich zu Tage.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 35- Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell