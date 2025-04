Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Illegale Cannabis-Plantage - Erfolgreiche Festnahme

Warendorf (ots)

"Es ist ein gutes Gefühl, dass uns die Menschen im Kreis Warendorf vertrauen und sich an die Polizei wenden. Nicht nur in Notsituationen, sondern auch wenn sie etwas Verdächtiges beobachten" - freut sich Behördenleiter Dr. Olaf Gericke über einen Ermittlungserfolg in puncto illegaler Cannabis-Anbau.

Zeugen hatten der Polizei Hinweise auf eine mögliche illegale Cannabis-Plantage in Oelde-Lette gemeldet. Nach intensiven polizeilichen Ermittlungen und einem erlassenen Durchsuchungsbeschlusses vom zuständigen Amtsgericht, haben Beamte der Kriminalpolizei das beschriebene Objekt in dieser Woche durchsucht. In einer umgebauten Stallung stellten Beamte rund 700 Cannabis-Jungpflanzen fest. Und nicht nur das: Vor Ort konnte ein 24-jähriger Mann aus Albanien - ohne Wohnsitz in Deutschland - gestellt werden, der nach aktuellem Ermittlungsstand für die Pflege der Jungpflanzen zuständig war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurde noch am selben Tag Untersuchungshaft erlassen.

"Die sichergestellte Menge an Cannabis-Pflanzen zeigt, dass die Teillegalisierung von Cannabis nicht dazu geführt hat, den illegalen Anbau und Schwarzmarkt einzudämmen. Wir werden Straften in diesem Zusammenhang weiterhin konsequent verfolgen", so Gericke weiter.

Die Sicherstellung der Plantage erfolgte durch tatkräftige Unterstützung des THW und dauerte einige Stunden an.

Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell