Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Identität steht fest - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vielen Dank für die Mithilfe!

Lingen (ots)

Wie wir am 28. Februar berichteten, kam es am 22. November 2024 in einer Goldschmiede in Lingen in der Burgstraße zu einem Diebstahl. Die Polizei fahndete daraufhin nach der Identität einer männlichen Person, welche nun durch mehrere Hinweise feststeht. Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte und geteilte Bildmaterial wieder zu löschen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

