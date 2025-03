Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - 17-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Laar (ots)

Am Montag gegen 17.17 Uhr fuhr die 38-jährige Fahrerin eines Kia EV6 auf der Vechtetalstraße in Richtung Laar und beabsichtigte einen vorausfahrenden PKW zu überholen. Während des Überholvorgangs bog der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades aus der Straße "Wilsumer Weg" in Richtung Emlichheim ab. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer wobei der 17-Jährige schwer verletzt wurde und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam.

