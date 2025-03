Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - räuberischer Diebstahl in Mobilfunkgeschäft - Täter flüchten mit hochpreisiger Beute

Papenburg (ots)

Am Samstag, den 08.03.2025, kam es gegen 15:14 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Mobilfunkgeschäft in Papenburg. Drei männliche Täter betraten den Vodafone-Shop in der Straße Am Ems-Center 4 und entwendeten mehrere hochwertige elektronische Geräte. Anschließend flüchteten sie fußläufig in Richtung der Straße Am Stadtpark.

Nach ersten Erkenntnissen zufolge betraten die drei Täter das Geschäft und gaben sich zunächst als Kunden aus. Kurze Zeit später begannen sie zeitgleich, Smartphones und Tablets von den Ausstellungstischen zu reißen und von den Diebstahlsicherungen zu lösen. Als ein Mitarbeiter des Geschäfts versuchte, einzugreifen, wurde er von einem der Täter bedroht und zum Rückzug gezwungen. Die Täter entwendeten mehrere Smartphones, ein iPad sowie ein Smartphone-Dummy und verließen das Geschäft nach wenigen Minuten. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Mehrere Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten umgehend die Polizei. Täterbeschreibung:

1. Täter: o Etwas korpulente Statur o Braune kurze Haare, kein Bart, bräunliche Gesichtsfarbe o Bekleidung: schwarze Hose, schwarze Jacke

2. Täter: o Rötlicher Bart o Bekleidung: Cap, schwarzes Shirt mit weißer Aufschrift, graue Jogginghose, schwarze Adidas-Schuhe

3. Täter: o Bekleidung: Cap, dunkle Jacke, schwarze Hose, dunkle Tasche, Adidas-Schuhe

Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder deren Aufenthaltsort geben können, sich umgehend unter der Telefonnummer 04961-9260 zu melden. Insbesondere Personen, die Video- oder Bildaufnahmen des Vorfalls besitzen, werden gebeten, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell