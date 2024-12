Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Blaulichtspieltag der Iserlohn Roosters

Für etwa 550 ehrenamtliche Helfer aus dem Märkischen Kreis, darunter etwa 90 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn, gab es anlässlich des Blaulichtspieltages der Roosters kostenlose Eintrittskarten für das Spiel gegen Wolfsburg. Der Hauptsponsor Krombacher stellte gemeinsam mit dem Co Sponsor Sky Systems und den Iserlohn Roosters die Eintrittskarten zur Verfügung. Für die Helfer aus dem Märkischen Kreis gab es einen eigenen Block auf der Stehtribüne. Der Sponsor Krombacher veranstaltete für das Spiel auch eine Tombola, dessen Erlöse, zusammen mit den Erlösen der Versteigerung der speziell für den Blaulichtspieltag angefertigten Sondertrikots, in die Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehren fließen. Die Sondertrikots waren außerdem zum Kauf im Shop erhältlich und ähnelten dem Design der Feuerwehreinsatzjacken. Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto und einem Interview mit Magenta Sport ging es in die Eishalle. Nach der Aufwärmphase betrat der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn, Peter Korte, die Eisfläche um mit dem Puk Drop das Spiel zu eröffnen. Nach einem langen ersten Drittel mit vielen Verzögerungen lagen die Roosters 1:0 in Führung. Dieser Vorsprung wurde aber bereits im zweiten Drittel von den Wolfsburgern aufgeholt, welche letztlich das Spiel mit 1:3 gewonnen haben. Trotz der Niederlage der Roosters war es für alle ein spannender Tag und ein großer Dank geht an die Sponsoren, die diesen Tag möglich gemacht haben.

