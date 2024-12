Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Mitglieder des AK Historie hinter Gittern

Einen nicht alltäglichen Arbeitseinsatz erlebte das Team vom Arbeitskreis (AK) Historie am 1. November 2024. Bei einem Arbeitstreffen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Drüpplingsen wurde hinter Gittern intensiv gearbeitet. Die JVA Iserlohn in Drüpplingsen wird abgerissen und neu gebaut werden. Aktuell ist sie nicht in Betrieb, die Inhaftierten wurden in andere Haftanstalten verlegt. Dem AK Historie wurde im Oktober 2024 die Gelegenheit angeboten, historische Akten der JVA zu sichten, um daraus einen Beitrag zur Geschichte der Feuerwehr Iserlohn und zum Ortsteil Drüpplingsen entnehmen zu können. Am 1. November 2024 erhielt der AK Historie Zutritt zum Verwaltungsgebäude der JVA und konnte ca. 2,5 m3 Akten sichten. Hierfür stand ein Besprechungsraum zur Verfügung. In knapp 4 Stunden wurden die Akten gesichtet und grob vorsortiert. Es ergaben sich folgende Kategorien: Bauakten und Baupläne zur erstmaligen Errichtung der JVA 1968-1972, Unterlagen zur Brandmeldeanlage, Brandschutzordnung, Protokolle der Brandschutzbegehungen, Bauakten und Baupläne zu diversen Erweiterungen, Grunddaten der baulichen Anlage sowie Betriebsdaten Energie und Wasser. Der AK Historie wird nun in weiteren Schritten versuchen, die Unterlagen auszuwerten, um eine historische Beschreibung (1968-2024) zur JVA zu erstellen. Insbesondere werden die bauliche Entwicklung und die brandschutztechnischen Belange dabei berücksichtigt. Nach Bearbeitung der Unterlagen werden diese dem Landesarchiv NRW zugeführt. Unterlagen von der Abteilung Behördenselbstschutz (wurde in der JVA in den 1970er und Anfang der 1980er auch in der JVA vorgehalten) wurden leider nicht gefunden. Für die seinerzeit von den Mitgliedern durchgeführten Übungen und Ausbildungsveranstaltungen hatte man teilweise auch mit Fahrzeugen und Geräten der Freiwilligen Feuerwehr Drüpplingsen unterstützt. Einige Kameraden aus der Freiwilligen Feuerwehr waren auch als Justizangestellte in der JVA tätig und so war eine intensive Zusammenarbeit zwischen JVA und Feuerwehr entstanden. Einige Tage nach dem Besuch in der JVA hat der AK Historie dann doch noch einige Fotos von Übungen und Ausbildungsveranstaltungen der Abteilung Behördenselbstschutz von einem Pensionär der JVA über einen noch im Dienst tätigen Kollegen erhalten. "Eine wertvolle Unterstützung für die Geschichtsschreibung" meinte dazu der Leiter des AK Historie, Heinz Balkenhoff. Einen ganz besonderen Dank an die Anstaltsleitung für die zur Verfügung gestellten Materialien und die Nutzung der Räumlichkeiten sprach H. Balkenhoff an Justizhauptsekretär C. Balkenhoff aus, der das Team während des Treffens betreut hat.

