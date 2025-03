POL-HAM: Mehrere Waffen in der Waffenverbotszone sichergestellt

Hamm-Uentrop (ots) - Eine ganze Reihe von Straftaten hat ein 27-jähriger Mann aus Beckum am Sonntagabend, 30. März, begangen. Gegen 22.50 Uhr befuhr der gebürtige Ahlener mit seinem VW den Ammerweg in östlicher Richtung und wollte nach links in die Ostwennemarstraße abbiegen. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ...

