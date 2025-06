Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Raub auf Supermarkt

Rohrsen (ots)

(Thi) Am Dienstag den 17.06.2025 ereignete sich in Rohrsen gegen 20 Uhr ein Raub auf den Combi Verbrauchermarkt Am Büschen 1.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verweilte der bislang unbekannte männliche Beschuldigte ab ca. 19:20 Uhr an dem Supermarkt hinter einem weißen Container. Gegen 19:59 Uhr betrat er den Supermarkt und überraschte eine 40-jährige Mitarbeiterin, die den Supermarkt schließen wollte. Unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe und eines Messers führte der Beschuldigte die Mitarbeiterin zu einer Kasse, an der eine weitere Mitarbeiterin saß und nötigte diese dazu, die Kasse zu öffnen. Hieraus entnahm der Beschuldigte eine 4-stellige Summe Bargeld, verstaute dieses in einem Rucksack und flüchtete anschließend zunächst fußläufig vom Tatort in westliche Richtung. Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte seine Flucht unmaskiert auf einem Fahrrad fortgesetzt haben.

Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt - grauer Kaputzenpullover mit dunklen Applikationen am Arm, dunkle Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, schwarzer Nike-Rucksack - maskiert mit einem schwarzen Tuch um den Mund

Aktuell wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Tatzusammenhänge mit den Raubstraftaten auf einen Supermarkt in Eystrup vom 18.12.2024 und vom 06.01.2025 werden geprüft.

Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der 04251-67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell