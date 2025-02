Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mit Fahrrad zusammengestoßen

Marienhafe - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Mit Fahrrad zusammengestoßen

Am Montagnachmittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein 23-jähriger Transporter-Fahrer war gegen 16 Uhr auf der Gewerbestraße in Richtung Norddeicher Straße unterwegs. An der dortigen Einmündung übersah der Mann einen von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 28-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Marienhafe - Nach Unfall geflüchtet

Bereits am 02.02.2025 ereignete sich in Marienhafe eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß auf dem Schulparkplatz im Speckweg gegen einen schwarzen BMW. Der BMW wurde durch den Zusammenstoß an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Der Unfall ereignete sich zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Marienhafe unter 04931 910590 in Verbindung zu setzen.

