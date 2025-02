Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Kennzeichen entwendet/Großheide - Turnhallentür beschädigt/Krummhörn - Schuppenbrand

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Kennzeichen entwendet

Am Wochenende haben unbekannte Täter in Marienhafe die Kennzeichen eines Autos gestohlen. Die Unbekannten entwendeten in der Straße Tjücher Moortun die Nummernschilder eines grauen Opel Zafira. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz am dortigen Kiessee abgestellt. Täterhinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590 entgegen.

Großheide - Turnhallentür beschädigt

In Großheide haben am Wochenende unbekannte Täter die Tür einer Turnhalle beschädigt. Die Täter demolierten im Thünerweg die Notausgangstür der dortigen Schulturnhalle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Brandgeschehen

Krummhörn - Schuppenbrand

Am Dienstag wurde der Rettungsleitstelle gegen 23.30 Uhr ein Schuppenbrand gemeldet. Aus derzeit ungeklärter Ursache fing ein Schuppen in der Jannes-Ohling-Straße Feuer. Durch den Brand wurde zudem eine Blockhütte und die Holzverkleidung des angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Der Schaden wird auf ungefähr 20 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

