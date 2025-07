Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen Firmenfahrzeug auf und entwenden diverse Baugeräte, Zwei Verletzte bei Fontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 73 in Buxtehude

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen Firmenfahrzeug auf und entwenden diverse Baugeräte

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Jork in der Yachthafenstraße auf den dortigen Parkplatz begeben und einen abgestellten Transporter aufgebrochen. Aus dem Mercedes Vito konnten der oder die Täter anschließend diverse Baugeräte entwenden und damit in unbekannte Richtung flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

2. Zwei Verletzte bei Fontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 73 in Buxtehude

Am gestrigen frühen Nachmittag gegen kurz vor 12:30 h ist es in Buxtehude zwischen Immenbeck und Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autoinsassen zum Teil schwere verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 67-jähriger Fahrer eines Toyota Corolla aus Neu Wulmstorf aus Richtung Buxtehude in Richtung Neu Wulmstorf unterwegs. In Höhe der Einfahrt Birkenhain geriet er dann aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 40-jährigen Fahrers aus Hamburg.

Der Unfallverursacher musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert werden, der Fahrer des VW erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Stader Elbeklinikum gebracht.

Die Feuerwehren aus Immenbeck und Ovelgönne sowie der erste Zug der Feuerwehr der Hansestadt Buxtehude rückte an der Einsatzstelle an.

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeug ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Bundesstraße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden, es kam zu erheblichen Behinderungen im Verkehr.

