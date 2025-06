Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall - 2506122

Hilden (ots)

In Hilden sind am Donnerstag (26. Juni 2025) bei einem Auffahrunfall zwei Personen verletzt worden - eine davon schwer. Zudem wurden insgesamt fünf Fahrzeuge zum Teil ganz erheblich beschädigt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:25 Uhr war ein 54 Jahre alter Velberter mit seinem Lkw über die Hochdahler Straße in Richtung Erkrath gefahren. Als er beabsichtigte, dort auf die Auffahrt der A46 in Richtung Düsseldorf zu fahren, musste er verkehrsbedingt hinter mehreren Autos anhalten, die an einer roten Ampel warteten.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen bremste der Lkw-Fahrer jedoch zu spät, wodurch er in das Heck des Skoda Kodaq eines 39-jährigen Erkrathers stieß. Bei dem Versuch, dem Skoda noch auszuweichen, prallte der Lkw zudem auch noch mit dem Opel Zafira eines 47-jährigen Erkrathers zusammen. Zudem wurden bei dem Unfall auch der Seat Toledo einer 38-jährigen Erkratherin sowie der Lkw eines Fahrers aus Litauen beschädigt.

Während der 54-jährige Velberter bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, wurde die 38 Jahre alte Fahrerin des Seat Toledo schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bis auf den Lkw aus Litauen waren alle anderen beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine Summe von mehr als 50.000 Euro.

