LPI-G: Ohne Führerschein unterwegs

Greiz (ots) - Weida. Am Freitag, 23.05.2025, gegen 10:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Neustädter Straße zu einem Ladendiebstahl. Bei der Tat füllte ein 38-jähriger Rumäne seinen Einkaufswagen mit Waren, welche einen Wert im oberen dreistelligen Bereich haben, und flüchtete im Anschluss. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter durch Kräfte der Polizeiinspektion Greiz gestellt werden. Der Täter muss sich nun in einem Strafverfahren ...

mehr