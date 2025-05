POL-NB: Assistenzhund Fjala konnte aufgefunden werden

Stralsund (LK VR) (ots) - Am 27.05.2025 um 21:00 Uhr wurde das Polizeihauptrevier Stralsund über den Brand eines Altkleidercontainers informiert. Ein Zeuge beobachtete, wie sich eine männliche Person an einem der Altkleidercontainer auf dem Netto-Parkplatz in der Alten Richtenberger Straße in Stralsund zu schaffen machte. Kurz darauf ging dieser in Flammen auf. Der Brand konnte durch die sofort alarmierte Feuerwehr ...

mehr