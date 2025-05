Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Wohnung in Binz

Sassnitz (LK VR) (ots)

Durch die Rettungsleitstelle VR wurde am 28.05.25 gegen 00:45 Uhr ein Wohnungsbrand in Binz, Dollahner Str. 37 gemeldet. Eine Küche im Erdgeschoß war in Brand geraten. Die Anwohner (15 Personen) des Mehrfamilienhauses wurden durch die Feuerwehr aus ihren Wohnungen geholt. Nach Beendigung der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass der Geschirrspüler vermutlich einen technischen Defekt hatte. In der Wohnung entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr lüftete anschließend das Haus durch und die Mieter konnten ihre Wohnungen wieder aufsuchen. Das ältere Pärchen (60 / 70 Jahre) der betroffenen Wohnung wurde sicherheitshalber zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Verletzt wurde jedoch niemand. Feuerwehrkräfte von Binz, Sassnitz, Zirkow, Bergen und Putbus waren vor Ort.

Verena Splettstößer

