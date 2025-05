Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 23.-25.05.2025

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger Jever: Am Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der 26jährige Fußgänger beabsichtigte die Bahnhofstraße in Jever, an einer Fußgängerfurth, zu überqueren. Dieses übersah offensichtlich ein 87jähriger Fahrzeugführer aus Jever. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Verkehrsunfallflucht Jever: Ebenfalls am Freitag kam es in der St.-Annen-Straße in Jever, auf den Parkplätzen vor dem "St.-Annen-Quartier" zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 65jährige Fahrzeugführerin stellte ihren Pkw gegen 10:30 Uhr auf dem Parkstreifen ab, um im Anschluss den Wochenmarkt aufzusuchen. Als sie gegen 12:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine frische Beschädigung an ihrem Pkw fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte ihren Pkw offensichtlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug beschädigt und die Unfallstelle in der Folge unerlaubt verlassen. Versuchtes erzieherisches Gespräch endet in einer Widerstandshandlung Schortens: Am Samstagnachmittag fiel zwei Polizeibeamten in Schortens ein motorisiertes Fahrrad, sog. Solex-Fahrrad auf, welches von einem offensichtlich jugendlichen Fahrer, entgegengesetzt einer Einbahnstraße geführt wurde. In der Folge sollte der Fahrzeugführer überprüft werden, um ein erzieherisches Gespräch zu führen. Dieser fuhr auf ein Grundstück und stellte das Kleinkraftrad dort ab. Als die Polizeibeamten den Jugendlichen ansprachen stellten sie fest, dass das Mofa nicht über eine Haftpflichtversicherung verfügt. Noch bevor sie den Jugendlichen damit konfrontieren konnten machte eine männliche Person auf sich aufmerksam. Diese forderte vehement das Verlassen des Grundstückes. Die Person verweigerte auf Nachfrage die Angabe der Personalien. Im weiteren Verlauf der Identitätsfeststellung schubst diese dann die eingesetzten Polizeibeamten. Es entwickelt sich ein Handgemenge. Durch einen hinzugezogenen Funkstreifenwagen kann die Situation vor Ort aufgeklärt werden. Den jungen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 35jährige Aggressor muss sich wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis: Schortens: Am Samstag, gegen 16:30 Uhr, kontrollierten die Beamten des Polizeikommissariats Jever eine Pkw-Anhängerkombination nahe des Klosterweges in Schortens. Bei der Überprüfung stellten die Beamten eine zulässige Gesamtmasse der Kombination fest, welches die Fahrerlaubnisklasse BE oder zumindest den Zusatz B96 erforderlich gemacht hätte. Der 39jährige Fahrzeugführer war jedoch lediglich in Besitz der Fahrerlaubnisklasse B. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin hin, dass das Führen einer Pkw-Anhänger Kombination mit der Führerscheinklasse B lediglich bis zu einer Gesamtmasse von 3500 Kilogramm zulässig ist. Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Jever: Ein 28jähriger Mann aus Jever wurde am Samstagmittag durch Beamte der Polizei Jever kontrolliert. Bei der folgenden Fahrtauglichkeitsüberprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Des Weiteren wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrzeugführer erwartet wegen eines gleichgelagerten Deliktes bereits ein angeordnetes Fahrverbot und eine Geldbuße.

