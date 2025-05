POL-WHV: Zwei brennende Transporter

Wilhelmshaven (ots) - In der Tonndeichstraße in Wilhelmshaven gerieten in der Nacht zu Samstag, gegen 03:00 Uhr, drei Pkw in Brand. Es wird von vorsätzlicher Brandlegung ausgegangen. Entsprechende Spuren wurden gesichert. An allen drei Pkw entstand Totalschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 942-104 Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216 E-Mail: ...

