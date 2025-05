Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Firmenbüro in Sande - Polizei bittet um Hinweise

Sande (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 21. Mai 2025, 17:45 Uhr, und Donnerstag, dem 22. Mai 2025, 09:00 Uhr, kam es in der Industriestraße in Sande zu einem Einbruch in die Büroräume eines dort ansässigen Unternehmens.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete die bislang unbekannte Täterschaft aus dem Büro eine größere Menge Briefmarken sowie Bargeld in vierstelliger Höhe.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Industriestraße gemacht haben, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen

