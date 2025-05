Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Spiegelunfall in Wilhelmshaven-Bant - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 21. Mai 2025, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr in der Schillerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde beim Vorbeifahren von einem unbekannten Fahrzeug am linken Außenspiegel touchiert. Der Spiegel wurde dabei beschädigt.

Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell