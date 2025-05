Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 23.-25.05.2025

Varel (ots)

Versuchter Einbruch in die Grundschule Bockhorn Bockhorn - In dem Tatzeitraum von Freitag, 16.05.2025, bis zum Mittwoch, 21.05.2025, wird durch Aufhebeln der Eingangstür der Grundschule Bockhorn versucht in die Räumlichkeiten einzudringen. An der Eingangstür entsteht leichter Sachschaden. Die Räumlichkeiten werden nicht betreten. Verkehrsunfallflucht Varel - Am Samstagvormittag gegen 09:30 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall in der Oldenburger Straße in Varel. Ein 18-Jähriger Unfallbeteiligter befährt mit seinem Fahrrad den Radweg in nördliche Richtung. Ein weiterer Radfahrer befährt ebenfalls den Radweg der Oldenburger Straße, jedoch zunächst entgegen gesetzt der Fahrtrichtung. Schließlich wechselt dieser die Fahrbahnseite und übersieht dabei den 18-Jährigen Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch sich der 18-Jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel (04451-9230) in Verbindung zu setzen.

