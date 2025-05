Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von Kleidercontainern in Stralsund

Am 27.05.2025 um 21:00 Uhr wurde das Polizeihauptrevier Stralsund über den Brand eines Altkleidercontainers informiert. Ein Zeuge beobachtete, wie sich eine männliche Person an einem der Altkleidercontainer auf dem Netto-Parkplatz in der Alten Richtenberger Straße in Stralsund zu schaffen machte. Kurz darauf ging dieser in Flammen auf. Der Brand konnte durch die sofort alarmierte Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Insgesamt brannten zwei Altkleidercontainer samt Inhalt und ein Stück angrenzende Hecke ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der 34-jährige deutsche Tatverdächtige, der zuvor bereits bei der Begehung anderer Straftaten (Beleidigung und Bedrohung einer Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes) aufgefallen war, konnte im Nahbereich angetroffen und zweifelsfrei durch die Zeugen wiedererkannt werden. Er wurde vorerst in Gewahrsam genommen. Weitere Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Stralsund aufgenommen.

