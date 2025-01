POL-HI: Zeuge überrascht Einbrecher

Hildesheim (ots) - Klein Escherde, Über den Weiden (Sti). In der Nacht von dem 20.01.2025 auf den 21.01.2025 ist es in der Straße Über den Weiden in Klein Escherde zu einem Einbruch in einen Transporter gekommen. Bislang unbekannte Täter haben die Schiebetür des Transporters aufgebrochen und anschließend mehrere Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer ...

