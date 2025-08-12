PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Vermisster Schwimmer tot aufgefunden

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Vermisster Schwimmer tot aufgefunden

Am Montagnachmittag wurde eine Leiche aus dem Neckar bei Obrigheim geborgen. Es handelt sich dabei um die Person, die am Freitagnachmittag bei Neckarelz in den Neckar zum Schwimmen ging und seither vermisst wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/6093330). Die Sachbearbeitung liegt bei der Wasserschutzpolizeistation Heilbronn.

