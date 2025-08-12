POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Vermisster Schwimmer tot aufgefunden

Künzelsau (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache kam es in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht im Ortsteil Taläcker in einem 3-Parteien-Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Zunächst wurde von Zeugen Brandgeruch wahrgenommen, dann kam es zu einer Explosion. Alle Bewohner konnten sich ins Freie begeben. Eine Person wurde wegen Verdachts auf Rauchgasintoxikation ...

mehr