POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Vermisster Schwimmer tot aufgefunden
Heilbronn (ots)
Obrigheim: Vermisster Schwimmer tot aufgefunden
Am Montagnachmittag wurde eine Leiche aus dem Neckar bei Obrigheim geborgen. Es handelt sich dabei um die Person, die am Freitagnachmittag bei Neckarelz in den Neckar zum Schwimmen ging und seither vermisst wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/6093330). Die Sachbearbeitung liegt bei der Wasserschutzpolizeistation Heilbronn.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1100 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell