Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall, Verkehrskontrollen, Brand und Einbruch

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Pkw fährt in landwirtschaftliche Zugmaschine - vier Verletzte

Vier Verletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalls bei Bad Mergentheim-Markelsheim am Montagabend. Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Traktor der Marke Fendt auf der Leichtenstraße in Richtung Bundesstraße 290. Da sich der Motor des landwirtschaftlichen Gefährts stark erhitze, musste der Mann die Fahrt am rechten Fahrbahnrand kurzzeitig unterbrechen. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne nahm dies ein herannahender 38-Jähriger in seinem Audi zu spät wahr und kollidierte mit dem Traktor. Beide Fahrzeuge gerieten anschließend nach rechts in den Straßengraben. Sowohl der 62-jährige Traktorfahrer als auch seine 25- und 27-jährigen Begleiterinnen, welche sich zum Unfallzeitpunkt auf der Ladefläche des Traktors befanden, wurden leicht verletzt. Auch der 38-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle vier mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Creglingen/ Taubertal-Festival: Kontrolle des Abreiseverkehrs

Wie bereits am vergangenen Wochenende (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6094491) wurden auch am Montag Verkehrskontrollen rund um das Taubertal-Festival durchgeführt. Unter Federführung des Polizeireviers Bad Mergentheim stand insbesondere die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen im Fokus.

Im Zeitraum von 7 Uhr bis 13 Uhr stellten die Beamten 16 Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Der überwiegende Teil hiervon entfällt auf den Wirkstoff THC. Ein Verkehrsteilnehmer lag über der erlaubten Promillegrenze und muss mit einer entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Die Kontrolle eines psychisch auffälligen Verkehrsteilnehmers führte im weiteren Verlauf zur Einweisung in eine Fachklinik.

Darüber hinaus wurden Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Creglingen-Lichtel: Brand einer Großpackenpresse

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Montagmittag gegen 14 Uhr zu einem Brand bei Creglingen-Lichtel aus. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fing eine Großpackenpresse beim Landturm-Lichtel aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Das Feuer griff auf einen Traktor über. Sowohl die Zugmaschine als auch die Presse brannten aus. Durch den Brand wurden zudem etwa 1,5 Hektar Ackerfläche in Mitleidenschaft gezogen. Der eingesetzten Feuerwehr und weiteren Helfern gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen und diesen zu löschen. Der Fahrer des Traktors zog sich leichte Verletzungen zu. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar.

Großrinderfeld: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter drangen am Montag zwischen 10:30 Uhr und 16 Uhr gewaltsam in eine Wohnung im Dachsberg im Großrinderfelder Ortsteil Gerchsheim ein. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde Bradgeld im dreistelligen Eurobereich entwendet.

Wer hat etwas gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter 09341 810 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell