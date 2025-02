Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/WENDHAUSEN (erb). Am 19.02.2025, in der Zeitspanne von 07:00 Uhr bis 19:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Pkw-Parkplatz der Raststätte Hildesheimer Börde Ost (BAB 7, Fahrtrichtung Nord) in 31174 Schellerten, Ortsteil Wendhausen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei einen geparkten Toyota Yaris und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell