Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit hohem Sachschaden nach illegalem Autorennen

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (17.08.2025, gegen 22:30 Uhr), kam es in der Ludwig-Reichling-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen und einem 19-jährigen Autofahrer. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, dass beide mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren waren und ein Rennen fuhren. Bei einem Überholvorgang streifte der 19-Jährige das Auto seines Kontrahenten, wodurch der 18-Jährige die Kontrolle verlor und gegen einen Zaun fuhr. Verletzt wurde hierbei keiner. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt sowie die Führerscheine von beiden Fahrern.

