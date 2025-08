Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher dringen im Ostend in Neubau und Baucontainer ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bislang unbekannte Täter sind sowohl am vergangenen Wochenende als auch in der Nacht zu Dienstag in der Bördestraße in ein noch unbezogenes Bürogebäude eingestiegen. Ferner kam es am Wochenende im unmittelbaren Nahbereich des Neubaus zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Eindringlinge beim ersten Mal zwischen dem 02.08.2025, 16:00 Uhr, und dem 04.08.2025, 06:00 Uhr, widerrechtlichen Zutritt in das Bürogebäude. Zwischen Montagabend, 04.08.2025, 19:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:00 Uhr, kam es zu einer weiteren Tat. In beiden Fällen wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. Gestohlen wurden u.a. einige Küchengeräte.

Der Tatzeit für den Containereinbruch liegt zwischen Samstag, 02.08.2025, 13:00 Uhr, und Montag, 04.08.2025, 05:50 Uhr. Hierbei fiel den Tätern u.a. Werkzeugzubehör in die Hände.

Eine genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den aufgeführten Taten etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Ruf-Nummer 05121/939-115 auf der Wache in der Schützenwiese zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell