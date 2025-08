Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ein nicht allzu leichter Umzug

Hildesheim (ots)

Bockenem/BAB 7 (fau) Am heutigen Vormittag gegen 10:10 Uhr befuhr eine Streife der Autobahnpolizei Hildesheim die A7 in Richtung Hannover als ihnen auf Höhe Bockenem ein Miettransporter ins Auge fiel. Als sich die Kollegen hinter dem Transporter befanden stellten sie schnell fest, dass hier etwas nicht richtig war. Der Transporter schien hinten deutlich herunter zu hängen, die Reifen verschwanden fast ganz in den Radkästen und zudem waren die hinteren Reifen durch das Gewicht enorm "platt" gedrückt. Bei der nun folgenden Kontrolle musste der 52-Jährige Bremer, welcher mit seinem Sohn von Kempten nach Bremen unterwegs war, Rede und Antwort stehen. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurde das Fahrzeug samt Insassen verwogen (auf einer freien Schwerlastwaage im Landkreis Hildesheim). Zuglassen für 3500 kg, tatsächlich beladen mit 4930 kg. Eine enorme Überladung, die selbst die Kollegen und Kolleginnen der Autobahnpolizei nicht so häufig zu Gesicht bekommen. Den verantwortlichen Fahrzeugführer erwarten nun mindestens 235 Euro Bußgeld zzgl. Kosten und 1 Punkt in Flensburg. In diesem Fall handelte sich um einen Umzug, dieser verzögerte sich nun um mehrere Stunden, die Weiterfahrt wurde untersagt und es waren 2 weitere Fahrzeuge notwendig um die Ladung sach- und fachgerecht zu verstauen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor einer Überladung. Die Fahrzeuge sind technisch nicht für derartige Lasten ausgelegt. Wie im o.g. Fall, der "platten" Reifen, kommt es zum sog. Walken der Reifen. Durch die Last werden die Reifen zusammengedrückt. Das Gummi wird förmlich zusammengequetscht und erhitzt sich hierdurch stark, was bis zur Entzündung des Reifens und damit erheblichen Gefahren und Schäden führen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell