POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Uslar (ots) - BODENFELDE (ke) Bundesstraße 241, 08.06.2025, 14:55 Uhr Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Pyrmont befuhr die B 241 aus Schönhagen kommend in Richtung Amelith. Auf regennasser Fahrbahn kam er, aus einer Rechtskurve heraus- und in eine Linkskurve hineinfahrend, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Pkw-Fahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 5.000 EUR.

