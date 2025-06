Uslar (ots) - USLAR (ke) Bundesstraße 241, 09.06.2025, 02:03 Uhr Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar befuhr die Bundesstraße aus Bollensen kommend in Richtung Uslar. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb im linksseitigen Graben stehen. Der Pkw-Fahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus nach Northeim gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.100 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr