Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweismissbrauch und Einreiseverbot: Mann benutzt Ausweis seines Zwillingsbruders

Kehl (ots)

Am Montagmittag (31.03.) wurde ein spanischer Staatsangehöriger in einem Fernbus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner spanischen Identitätskarte wurde festgestellt, dass er sich mit der Identitätskarte einer anderen Person ausgewiesen hatte. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke bestätigte den Verdacht. Der 22-Jährige hatte sich mit der Identitätskarte seines Zwillingsbruders ausgewiesen. Zudem wurde festgestellt, dass gegen den 22-Jährigen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis 2028 besteht. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Missbrauchs von Ausweispapieren. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.

