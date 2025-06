Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Personen mit positivem Test aus dem Verkehr gezogen

Northeim (ots)

Northeim OT Hammenstedt, Bundesstraße 241, Montag, 09.06.2025, 10.45 Uhr

Northeim, Eichstätte, Montag, 09.06.2025, 16.50 Uhr

HAMMENSTEDT/NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 10.45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 22-jährigen Autofahrer. Der Northeimer befuhr die B 241 zwischen Katlenburg und Northeim.

Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln schließen lassen können. Körperliche Tests erhärteten der Verdacht. Ein anschließender Urintest reagierte positiv auf THC.

Am selben Tag gegen 16.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Northeimer befuhr die Eichstätte in Northeim. Bei der Kontrolle gab der Northeimer an, dass er vor ca. einer Woche THC konsumiert habe. Körperliche Tests ergaben den Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von THC stehen könnte. Ein Urintest reagierte anschließend positiv auf THC.

Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt, jeweils eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell