Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Einbrüche in Gewerbebetriebe +++ Fahrräder geklaut +++ E-Roller Diebstahl +++ Brand von Grünfläche

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Einbrüche in Gewerbebetriebe,

Wiesbaden, Mittwoch, 21.05.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 22.05.2025, 21:35 Uhr

(emb)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend kam es zu mehreren Einbrüchen in gewerbliche Objekte im Wiesbadener Stadtgebiet, wobei es mehrheitlich beim Versuch blieb. Zwischen Mittwoch, 19:40 Uhr, und Donnerstag, 07:05 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt am Ostring ein und durchsuchten die Kfz-Halle und die Umkleidekabine. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es zu keinen Entwendungen. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:15 Uhr, gingen unbekannte Täter eine weitere Kfz-Werkstatt in der Mainzer Straße an. Auch hier wurde nichts entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Am Donnerstag, gegen 05.15 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Restaurant in der Straße "Im Rad". Der unbekannte Täter scheiterte an der Sicherung der Eingangstür. Eine Videokamera zeichnete ihn dabei auf. Er trug eine blaue Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover, weiße Sportschuhe und dunkle Handschuhe. Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 01:00 und 17:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Klarenthaler Straße ein. Sie öffneten eine Kasse, die der Besitzer nach Feierabend bereits geleert hatte und flüchteten unerkannt mit leeren Händen. Täterhinweise liegen nicht vor. Im Verlauf des Donnerstags, zwischen 10.45 Uhr und 21:35 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Modegeschäft am Bismarkring einzubrechen. Aus unbekannten Gründen sahen sie aber von der Tatausführung ab und flüchteten unerkannt. Es liegen keine Hinweise vor. Am Donnerstag, gegen 02:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Praxis in der Emserstraße ein. Er durchsuchte die Räume der Praxis und entwendete Bargeld in dreistelliger Höhe. Er flüchtete in unbekannte Richtung, konnte aber als männlich, ca. 25 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß mit "südländischem" Erscheinungsbild beschrieben werden. Er trug einen hellen Kapuzenpullover, eine Jogginghose der Marke "Adidas" und Sportschuhe sowie Handschuhe.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

2. Fahrräder geklaut,

Wiesbaden, Westendstraße, Anne-Frank-Straße, Donnerstag, 08:15 bis 13:15 Uhr

(emb)Im Verlauf des Donnerstagvormittags wurden in Wiesbaden zwei E-Bikes entwendet. Zwischen 13:15 und 13:45 Uhr wurde ein E-Bike vor einem Supermarkt in der Anne-Frank-Straße entwendet. Dieses hatte der Besitzer zuvor mit einem Schloss gesichert. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Fahrrad der Marke "Trek" im Modell "Powerfly 5" in der Farbe schwarz. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Zeitraum von 08:15 Uhr und 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein weiteres E-Bike in der Westendstraße. Das Fahrrad "Carver Route E410" in rot war zuvor mit einem Schloss an einem Zaun gesichert worden. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.000 EUR. Hinweise nimmt in beiden Fällen das 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2440 entgegen.

3. E-Scooter Diebstahl,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 16.05.2025, 17:30 Uhr bis Samstag, 17.05.2025, 08.00 Uhr

(emb)Bereits in der vergangenen Woche kam es zum Diebstahl eines E-Scooters auf dem Wiesbadener Bahnhofsvorplatz. Der Besitzer hatte seinen Roller am Freitag, den 16.05.2025, gegen 17:30 Uhr, an der Ostseite des Bahnhofs angeschlossen. Als er am Folgetag gegen 08:00 Uhr zurückkam, konnte er vor Ort lediglich das beschädigte Schloss auffinden. Am schwarzen E-Scooter war zuletzt das Kennzeichen 830-LDU angebracht gewesen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2540 entgegen.

4. Brand von Grünfläche,

Mainz-Kastel, An der Helling, Donnerstag, 22.05.2025, 20:16 Uhr

(emb)Am Donnerstagabend kam es am Rheinufer an der Straße "An der Helling" in Mainz-Kastel zu einem Grünflächenbrand. Vor Ort konnten Feuerwehr und Polizei einen in Brand stehenden Baum und brandverzerrte Büsche festgestellen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Flammen gegen 20:15 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Hinweise können unter der Rufnummer 0611 345-0 übermittelt werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell