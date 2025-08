Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Voss-Straße (jan) - Am Montag, den 04.08.2025 ereignete sich in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr in der Voss-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes, vermutlich gelbes Fahrzeug streifte im Vorbeifahren, in Fahrtrichtung Giften, den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Caddy des Geschädigten. An diesem entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von dem Unfallort.

Die Polizei bittet Zeug:innen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der/dem Unfallflüchtigen geben können, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Rufnummer 05066/985-0 zu melden.

