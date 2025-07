Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Polizei-Azubis" führen Kontrollen durch

Kaiserslautern

Im Zusammenhang mit der Ausbildung angehender Polizeikommissarinnen und -kommissare wurden am Donnerstag im Stadtgebiet an verschiedenen Stellen Verkehrskontrollen durchgeführt. Vom späten Nachmittag bis in den Abend hinein nahmen die "Azubis" unter den Augen ihrer Praxisanleiter den Verkehr unter die Lupe. Insgesamt wurden in dieser Zeit 73 Fahrzeuge sowie ihre Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden diverse Verstöße gegen geltende Gesetze festgestellt und entsprechend geahndet.

Unter anderem wurde gegen 20 Uhr in der Bremer Straße ein Autofahrer erwischt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Sein "drogentypisches Verhalten" verriet seinen Konsum, weshalb er zum Urintest gebeten wurde. Dieser reagierte positiv. Der 44-Jährige gab an, zuletzt vor einer Woche einen Joint geraucht zu haben. Er legte eine Bescheinigung vor, die ihn als Konsument von medizinischem Cannabis auswies. Allerdings gibt es sowohl zu den enthaltenen Angaben auf der Karte als auch zu dem ausstellenden Arzt mit Sitz im Ausland noch ein paar Fragen zu klären. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde informiert; die weiteren Ermittlungen dauern an. Vorläufig durfte der Mann seinen Wagen nicht weiter führen; die Fahrzeugschlüssel wurden an seine Beifahrerin übergeben.

Darüber hinaus wurde während der Kontrollen ein Fahrzeug festgestellt, bei dem die Frist der Hauptuntersuchung überschritten war. Der Fahrer wurde kostenpflichtig verwarnt.

Ein weiteres Fahrzeug wies eine deutliche Beschädigung der Frontscheibe auf - diese hatte einen Riss, der sich über eine Länge von 40 Zentimetern zog. Der 35-jährige Fahrer aus dem Landkreis gab an, dass der Riss vor zwei Tagen entstanden sei. Wegen des Risikos, dass die Scheibe weiter reißen und Personen verletzt werden könnten, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu.

Mängelberichte gab es außerdem für Autofahrer, die keine Papiere dabei hatten, keine Betriebserlaubnis für technische Veränderungen vorlegen konnten, deren Fahrzeuge Mängel aufwiesen oder deren "Bordausrüstung" unvollständig war. |cri

