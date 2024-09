LPI-NDH: Unter Alkohol

Artern (ots) - Den Kreisel auf der L3086 in Richtung Voigtstedt befuhren am 06.09.2024 gegen 22 Uhr zwei 19-Jährige mit einem Cityroller und einem Krad. Aufgrund einer Ölspur kommen beide zu Fall und verletzen sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der Verursacher der Ölspur konnte leider nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizei. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser ...

mehr