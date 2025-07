POL-PDKL: Betrunken zum Schnellimbiss

Kaiserslautern (ots) - Blitzschnell reagierte am Donnerstagnachmittag ein Anwohner in der Perlenbergstraße. Dort kam es gegen 16 Uhr zu dem Brand eines Pkw. Der Fahrer bemerkte Rauch, der plötzlich aus dem Bereich des Bordcomputers kam. Geistesgegenwärtig hielt er direkt am Straßenrand an und brachte sich in Sicherheit. Der 37-jährige Zeuge wurde auf die Flammen ...

mehr