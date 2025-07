Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendlicher fällt erneut auf

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal ist ein Jugendlicher aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend in der Innenstadt negativ aufgefallen. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Mall konnte den amtsbekannten 15-Jährigen am frühen Abend trotz eines bestehenden Hausverbots zusammen mit zwei unbekannten Jungen sichten und folgende Szene beobachten: Während die beiden Unbekannten einen Mann ansprachen, näherte sich der 15-Jährige der Person von hinten und schlug ihr gegen den Kopf. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung.

Was die Jugendlichen von dem Mann wollten, ist unklar. Der 68-Jährige hatte keine sichtbaren Verletzungen, klagte aber über Schmerzen an den Ohren. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung sowie wegen Hausfriedensbruchs. Zeugen, die Hinweise auf die Fluchtrichtung des Täter-Trios sowie die Identität der beiden noch unbekannten Jungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-14299, zu melden. |cri

