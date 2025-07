Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Scheiben beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Einen Sachschaden in vermutlich fünfstelliger Höher haben unbekannte Täter in der ersten Ferienwoche in der Schoenstraße angerichtet. Auf dem Gelände einer Schule beschädigten sie mehrere Glasscheiben. Ersten Ermittlungen zufolge wurden dabei wahrscheinlich Wurfgeschosse benutzt.

Entdeckt wurden die Schäden am Montagmorgen gegen 8 Uhr. Die Tatzeit liegt zwischen dem 30. Juni und dem 9. Juli. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

