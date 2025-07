Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schneller Ermittlungserfolg - gestohlenes Fahrrad wieder aufgefunden

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus der Steinstraße meldete sich am Mittwochmorgen bei der Polizei, da ihr Fahrrad gestohlen worden war. Der Drahtesel wurde nach ihren Angaben aus dem offenstehenden Kellerabteil entwendet. In der Innenstadt konnte das Bike und der mutmaßliche Täter angetroffen und kontrolliert werden. Der 55-Jährige muss sich jetzt wegen des Diebstahls rechtfertigen. Das Rad wurde im Anschluss an seine rechtmäßige Besitzerin ausgehändigt. Weitere Ermittlungen dauern an. |kfa

