Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfallflucht durch Kind in Sevelen

Polizei sucht jungen Radfahrer

Issum (ots)

Am Donnerstag (12. Juni 2025) gegen 16:45 Uhr musste eine 67-jährige Frau aus Issum mit ihrem blauen Fiat Punto aufgrund von Gegenverkehr an einer Engstelle der Dorfstraße in Issum-Sevelen anhalten. Ein bislang unbekannter Junge fuhr dem Auto mit seinem Fahrrad von hinten auf. Er gab gegenüber der Frau an, ihm gehe es gut und er sei unverletzt. Er wollte auf keinen Fall, dass seine Eltern oder die Polizei hinzugezogen werden und hat sich dann mit seinem offenbar unbeschädigtem Fahrrad nach links in die Nieukerker Straße entfernt. An dem Pkw entstand Sachschaden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach diesem Jungen, vor allem auch, um auszuschließen, dass er sich bei dem Unfall verletzt hat. Er wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - ca. 10-14 Jahre alt - schlanke Statur - blondes, kurzes Haar - Basecap (kein Helm)

Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell