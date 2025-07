Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel gestohlen - Wer hat die "Spendensammler" gesehen?

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagmorgen erstattete eine Seniorin Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei. Ihren Angaben zufolge klingelte am Donnerstag- oder Freitagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr eine Frau bei der 86-Jährigen und gab sich als Spendensammlerin für eine gemeinnützige Organisation aus. Als die Rentnerin die vermeintliche Sammlerin hereinbat, um einen kleinen Geldbetrag zu holen, erschien plötzlich eine zweite Frau in der Wohnung der 86-Jährigen. Nachdem sie die Spende ausgehändigt hatte, verließ das Duo das Wohnanwesen. Später stellte die Seniorin fest, dass der Geldbeutel aus ihrer Handtasche verschwunden war. Darin befand sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Die zwei Frauen waren zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, hatten eine dunklere Hautfarbe und sprachen gebrochenes Deutsch. Eine von beiden trug einen weißen Kittel und hatte braune Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie wird auf 25 bis 27 Jahre geschätzt. Die zweite hatte mittellange, dunkelbraune Haare. Sie soll zirka 20 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem sind die genannten Frauen Ende vergangener Woche in Weilerbach aufgefallen? Wer hatte mit ihnen Kontakt und kann Angaben zu der Identität der Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kfa

